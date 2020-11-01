Türk basketbolunun efsane isimlerden Yalçın Granit hayatını kaybetti! Yalçın Granit kimdir?

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray tarihindeki ilk profesyonel basketbol oyuncusu olan Granit, Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17 Eylül 1932 tarihinde doğan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu.

Yalçın Granit, Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını almış ve 68 kez de A milli formayı giymişti.

Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştı.

GRANİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Federasyonlar ve spor kulüpleri, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsanelerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajları yayımladı.



Yalçın Granit için yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:



TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU



"Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacaktır."



BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU



"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU



"Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."



BEŞİKTAŞ



"Türk basketbolunun duayen isimlerinden Yalçın Granit vefat etti" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Türk basketboluna; sporcu, antrenör, yönetici ve yazar olarak büyük katkılar sunan duayen isimlerden Yalçın Granit'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."



GALATASARAY



"Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Yalçın Granit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ömrünü Türk basketboluna hizmet vererek geçiren Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."



DARÜŞŞAFAKA TEKFEN



"Kulübümüzün ve Türk basketbol camiasının değerli ağabeyi Yalçın Granit'in ölüm haberini almanın derin üzüntüsü içindeyiz. Darüşşafaka'da basketbolun öncülerinden Yalçın Ağabey'imizin kulübümüze katmış olduğu değerleri sonsuza yaşatacağız! Basketbol camiamızın başı sağ olsun."



ANADOLU EFES



"Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; Granit ailesine, dostlarına ve basketbol ailesine başsağlığı dileriz."



PINAR KARŞIYAKA



"Türk basketboluna oyuncu, antrenör, idareci ve gazeteci olarak büyük hizmetlerde bulunmuş olan Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, başta Granit ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Türk basketbolunun başı sağ olsun."



TOFAŞ



"Türk basketbolunun duayenlerinden, basketbolumuzun efsane ismi Yalçın Granit'i kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet; Granit ailesine ve basketbol camiamıza baş sağlığı diliyoruz."



YALÇIN GRANİT KİMDİR?



17 Eylül 1932 doğumlu olan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle; Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuş ve meşhur 'Yenilmez Armada'nın yıllar boyunca kaptanlığını yapmıştır. Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek, Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını alan Granit ayrıca; 68 kez de A Milli formayı giymiştir.



Yalçın Granit; oynadığı tüm yıllarda sayı krallığı yarışında bulunduğu gibi; Fenerbahçe - Galatasaray ezeli rekabetinin tarihinde 41 sayıyla bir maçta en çok sayıyı atmış ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde de sayı krallığı yarışında iki defa dereceye girmiştir.



Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştır. Eczacıbaşı'nı dördüncü ligden birinci lige taşıyan, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayan ve yıllar boyunca A Milli Takımımızı yöneten Yalçın Granit, yine uzun yıllar Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunmuştur.

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