04 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

ULEB Avrupa Kupası: JL Bourg 79-77 Bahçeşehir Koleji | MAÇ SONUCU

Bahçeşehir Koleji sonunu getiremedi
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2020

, ULEB A Grubu 6. hafta maçında temsilcisi JL Bourg'a deplasmanda 79-77 yenildi.

, ULEB A Grubu 6. hafta maçında temsilcisi JL Bourg'a deplasmanda 79-77 yenildi.

Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis, Rain Peerandi, Jurgis Laurinavicius

JL Bourg: Wright 17, Peacock 6, Scrubb 4, Omic 9, Andjusic 15, Allen 4, Courby 10, Asceric, Pelos 14

Bahçeşehir Koleji: Jones, Perez 13, Green 27, Burak Yıldızlı, Owens 15, İsmet Akpınar 17, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 21-19

Devre: 43-35

3. Periyot: 57-58

Beş faulle çıkanlar: 34.59 Jones, 39.57 Aldridge (Bahçeşehir Koleji)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Türk basketbolunun acı günü Türk basketbolunun acı günü
Anadolu Efes Yunanistan'da kazandı! Maç özeti Anadolu Efes Yunanistan'da kazandı! (Maç özeti)
Motivasyonu yitirmiştim "Motivasyonu yitirmiştim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör