Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo'ya rekor kontrat
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, kulübüyle 228,2 milyon dolar karşılığında kontrat yenileyerek lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza attı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kulübüyle sözleşmesini uzattığını belirten 26 yaşındaki basketbolcu, "Burası benim evim, benim kentim... Milwaukee Bucks formasını 5 yıl daha giymekten gurur duyacağım. Geri sayım başladı, şov kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, NBA'de sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne son iki sezondur üst üste layık görülen Antetokounmpo, yeni sözleşmesiyle 228,2 milyon dolar kazanarak lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza atan basketbolcu oldu. Önceki rekor, 228 milyon dolar ile Houston Rockets forması giyen James Harden'a aitti.
Giannis Antetokounmpo, geçen sezon 29,5 sayı, 13,6 ribaunt ve 5,6 asist ortalamasıyla oynamıştı.
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