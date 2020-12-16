16 Aralık 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo'ya rekor kontrat

Yunan yıldız Antetokounmpo'ya rekor kontrat
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Amerikan 'nde () forması giyen , kulübüyle 228,2 milyon dolar karşılığında kontrat yenileyerek lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza attı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kulübüyle sözleşmesini uzattığını belirten 26 yaşındaki basketbolcu, "Burası benim evim, benim kentim... formasını 5 yıl daha giymekten gurur duyacağım. Geri sayım başladı, şov kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 'de sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne son iki sezondur üst üste layık görülen Antetokounmpo, yeni sözleşmesiyle 228,2 milyon dolar kazanarak lig tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye imza atan basketbolcu oldu. Önceki rekor, 228 milyon dolar ile forması giyen James Harden'a aitti.

, geçen sezon 29,5 sayı, 13,6 ribaunt ve 5,6 asist ortalamasıyla oynamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe Beko evinde kayıp! Fenerbahçe Beko evinde kayıp!
Anadolu Efes Rusya'da farklı yenildi! Maç özeti Anadolu Efes Rusya'da farklı yenildi! (Maç özeti)
Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör