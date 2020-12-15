15 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 71-79 Olimpia Milano | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko evinde kayıp!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

'in 14. hafta mücadelesinde , sahasında 'yu konuk etti. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz, Olimpia Milano karşısında 79-71 mağlup oldu. İşte detaylar...

'deki temsilcilerimizden sahasında İtalyan ekibi ile karşılaştı. Sarı lacivertli takım sahadan 79-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 14. maçında 9. mağlubiyetini yaşadı. Rakibi Olimpia Milano ise 13. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da en skorer isim 16 sayıyla Dyshawn Pierre olurken, Olimpia Milano'da ise Zach LeDay 15 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, bu hafta Zalgris Kasuna deplasmanına konuk olacak. Olimpia Milano ile bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşacak.

1. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 25-26 O. MILANO

2. PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 35-44 O. MILANO

3 PERİYOT SONUCU: F.BAHÇE BEKO 48-68 O. MILAN

MAÇ SONUCU: F.BAHÇE BEKO 71-79 O. MILAN

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