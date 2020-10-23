23 Ekim 2020, Cuma

BASKETBOL

Antetokounmpo kardeşler Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçını izledi

Antetokounmpo kardeşler Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçını izledi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos ile , karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, mücadeleden 82-68'lik mağlubiyetle ayrılırken Amerikan 'nde () forması giyen ve ile forması giyen da maçı takip etti.

EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz , Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine 82-68 mağlup olarak bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Atina'daki OAKA'da oynanan mücadeleyi 'de forma giyen kardeşler , ve da takip etti.

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