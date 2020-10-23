Antetokounmpo kardeşler Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçını izledi

THY EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine 82-68 mağlup olarak bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Atina'daki OAKA'da oynanan mücadeleyi NBA'de forma giyen kardeşler Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo ve Kostas Antetokounmpo da takip etti.

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