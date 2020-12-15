CSKA Moskova 100-65 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya 100-65 yenilerek bu sezonki 7. yenilgisini aldı.
THY EuroLeague'in 14. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, rakibine 100-65 mağlup olarak bu sezonki 7. yenilgisini aldı.
1. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 20-13 ANADOLU EFES
2. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 47-34 ANADOLU EFES
3. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 74-49 ANADOLU EFES
4. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 100-65 ANADOLU EFES
Avrupa'daki 700. maç
Rus ekibinin konuğu olan temsilcimiz, Avrupa kupalarında 700. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 yılından itibaren mücadele ettiği Avrupa arenasında 700. resmi müsabaka heyecanını yaşıyor.
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en tecrübeli takımı Anadolu Efes, bu kulvarda ilk maçını İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptı. Avrupa arenasında 100. karşılaşmasını Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile oynayan lacivert-beyazlılar, 200. müsabakasında ise İspanya ekibi Caja San Fernando ile mücadele etti. Anadolu Efes, 300. maçını Almanya'nın ALBA Berlin, 400. mücadelesini İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. karşılaşmasını Yunanistan'ın Panathinaikos ve 600. müsabakasını ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yaptı.
Anadolu Efes, kilometre taşı müsabakalarında 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.
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