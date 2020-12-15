15 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

CSKA Moskova 100-65 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Rusya'da farklı yenildi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

EuroLeague'in 14. haftasında , deplasmanda 'ya 100-65 yenilerek bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

EuroLeague'in 14. haftasında temsilcilerimizden , deplasmanda 'ya konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, rakibine 100-65 mağlup olarak bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

1. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 20-13 ANADOLU EFES
2. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 47-34 ANADOLU EFES
3. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 74-49 ANADOLU EFES
4. ÇEYREK: CSKA MOSKOVA 100-65 ANADOLU EFES

Avrupa'daki 700. maç

Rus ekibinin konuğu olan temsilcimiz, Avrupa kupalarında 700. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 yılından itibaren mücadele ettiği Avrupa arenasında 700. resmi müsabaka heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en tecrübeli takımı Anadolu Efes, bu kulvarda ilk maçını İsrail'in takımıyla yaptı. Avrupa arenasında 100. karşılaşmasını Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile oynayan lacivert-beyazlılar, 200. müsabakasında ise İspanya ekibi Caja San Fernando ile mücadele etti. Anadolu Efes, 300. maçını Almanya'nın ALBA Berlin, 400. mücadelesini 'nın Armani Jeans Milano, 500. karşılaşmasını 'ın Panathinaikos ve 600. müsabakasını ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yaptı.

Anadolu Efes, kilometre taşı müsabakalarında 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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