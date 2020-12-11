11 Aralık 2020, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçına corona virüsü engeli

A. Efes - Bursa maçına corona virüsü engeli
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

ING Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın yapılması gereken Anadolu Efes-Frutti maçı, konuk ekipteki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, temsilcisinde en az altı basketbolcusu için karantina uygulaması başlatıldığı için müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Anadolu Efes-Frutti karşılaşmasının oynanacağı tarihin, Türkiye Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Hidayet Türkoğlu’ndan teşekkür mesajı haberin devamı



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