Son dakika: NBA'de yeni sezon öncesi flaş gelişme! Memphis Grizzlies ve Mario Hezonja...
22 Aralık tarihinde başlayacak olan Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies, sezonun başlamasına az bir süre kala 25 yaşındaki kısa forvet Mario Hezonja ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...
22 Aralık tarihinde başlayacak olan NBA için basketbolseverler geri sayımda... Heyecanın başlamasına az bir süre kala son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre NBA takımlarından Memphis Grizzlies, 25 yaşındaki Hırvatistanlı forvet Mario Hezonja ile yol ayrımına gittiğini duyurdu.
Daha önce Memphis Grizzlies Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı John Hollinger, bu ayrılığın siyallerini vermiş ve sosyal medya hesabı üzerinden "Eğer isminiz 'Mar' ile başlayıp 'o' ile bitiyorsa, 22 Aralık tarihinde muhtemelen bu takımda olmayacaksınız" demişti.
Shams Charania bu ayrılığı doğrularken, Mario Hezonja ile ilgilenen ve kadrosuna katmak isteyen birkaç takım olduğunu da belirtti.
2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers formasıyla 53 maça çıkan Mario Hezonja, bu maçlarda ortalama 16.4 dakika sahada kalırken, 4.8 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.
İspanya Ligi'nde Barcelona formasıyla iki şampiyonluğu bulunan Hezonja, 2015 yılında başladığı NBA kariyerinde üç sezon Orlando Magic forması giydikten sonra Trail Blazers'ın yanında New York Knicks'te de oynamıştı.
The Memphis Grizzlies are waiving forward Mario Hezonja, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Multiple teams are expected to express interest after training camp ends.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2020
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