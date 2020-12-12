12 Aralık 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika: NBA'de yeni sezon öncesi flaş gelişme! Memphis Grizzlies ve Mario Hezonja...

NBA'de yeni sezon öncesi flaş gelişme! Mario Hezonja...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

tarihinde başlayacak olan Amerikan 'nde () öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. NBA ekiplerinden , sezonun başlamasına az bir süre kala 25 yaşındaki kısa forvet ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

tarihinde başlayacak olan için basketbolseverler geri sayımda... Heyecanın başlamasına az bir süre kala son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, The Athletic'ten 'nın haberine göre NBA takımlarından , 25 yaşındaki Hırvatistanlı forvet ile yol ayrımına gittiğini duyurdu.

Daha önce Memphis Grizzlies Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı John Hollinger, bu ayrılığın siyallerini vermiş ve sosyal medya hesabı üzerinden "Eğer isminiz 'Mar' ile başlayıp 'o' ile bitiyorsa, 22 Aralık tarihinde muhtemelen bu takımda olmayacaksınız" demişti.

Shams Charania bu ayrılığı doğrularken, Mario Hezonja ile ilgilenen ve kadrosuna katmak isteyen birkaç takım olduğunu da belirtti.

2019-20 sezonunda formasıyla 53 maça çıkan Mario Hezonja, bu maçlarda ortalama 16.4 dakika sahada kalırken, 4.8 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.

İspanya Ligi'nde formasıyla iki şampiyonluğu bulunan Hezonja, 2015 yılında başladığı NBA kariyerinde üç sezon forması giydikten sonra Trail Blazers'ın yanında Knicks'te de oynamıştı.

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