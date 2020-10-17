17 Ekim 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Erman Kunter yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı!

Erman Kunter corona virüsüne yakalandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Fransa Basketbol Ligi temsilcisi Cholet'in başantrenörü 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili Kunter'in kızı Özkan açıklama yaptı.

Geçen hafta oynadıkları ASVEL maçında test sonuçlarının son anda pozitif olduğu öğrenilen ve listeye yazıldığı için ilk beşte başlatılan Norris Cole olayına tepki gösteren Cholet Koçu 'in de testi pozitif sonuç verdi.

Kunter'in kızı Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Babamın Fransa'da bu sabah yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı! Çok şükür şuan semptom göstermiyor, sağlığı yerinde." ifadesini kullandı.

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