Erman Kunter yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı!

Fransa Basketbol Ligi temsilcisi Cholet'in başantrenörü Erman Kunter'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili Kunter'in kızı Roksan Kunter Özkan açıklama yaptı.

Geçen hafta oynadıkları ASVEL maçında test sonuçlarının son anda pozitif olduğu öğrenilen ve listeye yazıldığı için ilk beşte başlatılan Norris Cole olayına tepki gösteren Cholet Koçu Erman Kunter'in de testi pozitif sonuç verdi.

Kunter'in kızı Roksan Kunter Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Babamın Fransa'da bu sabah yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı! Çok şükür şuan semptom göstermiyor, sağlığı yerinde." ifadesini kullandı.

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