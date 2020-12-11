11 Aralık 2020, Cuma

BASKETBOL

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan teşekkür mesajı

Hidayet Türkoğlu’ndan teşekkür mesajı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

Corona virüsü tedavi sürecini tamamlayan Başkanı , tedavi sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Corona virüsü tedavi süreci tamamlanan Başkanı teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 tedavim sürecinde arayarak, mesaj ve desteklerini paylaşarak yanımda olan başta olmak üzere; Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bakanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, basketbol camiamızın değerli temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Rahatsızlığım esnasında dualarını esirgemeyen herkese minnettarım.
Tedavi sürecimle yakından ilgilenen doktorlarımıza, zorlayıcı şartlara rağmen güler yüzlerini esirgemeyen sağlık çalışanlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Onların bu zor zamanlarda ne kadar büyük özverilerle çalıştıklarına yakından şahit oldum. Gerekli tedbirlere uyarak onların işlerini kolaylaştırmak en öncelikli görevimiz olmalıdır.

Kovid-19 pandemisinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden tüm hastalara şifa dilerim."


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