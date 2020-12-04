Türkiye EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'nde iki gruba ev sahipliği yapacak
Türkiye, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri VE A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde iki gruba ev sahipliği yapacak. Buna göre A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları Türkiye'de oynanacak.
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu; Covid-19 pandemisi nedeniyle kasım ayında kapalı fanus düzeninde organize edilen 2021 Kadınlar ve 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarılı ev sahipliği ve bugüne kadar düzenlemiş olduğu birçok FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak, kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin yer aldığı grupların şubat penceresi müsabakalarının da Türkiye'de oynanmasına karar verdi.
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ayrıca geçtiğimiz yıl 25 Temmuz-2 Ağustos 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 31 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yine aynı şehirde organize edilmesini kararlaştırdı.
15-23 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:
D Grubu
Türkiye - İsveç
Hırvatistan - Hollanda
Türkiye - Hırvatistan
İsveç - Hollanda
31 Ocak-7 Şubat 2021 tarihleri arasında organize edilecek 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları ise şöyle:
E Grubu
Sırbistan - Arnavutluk
Türkiye - Litvanya
Sırbistan - Litvanya
Türkiye - Arnavutluk
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