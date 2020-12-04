Anadolu Efes 59-77 Baskonia (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Baskonia'ya 77-59 mağlup oldu.
THY EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes ile Baskonia, Sinan Erdem Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, rakibine 77-59 mağlup olarak bu sezonki 5. yenilgisini aldı.
1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 20-17 BASKONIA
2. ÇEYREK: ANADOLU EFES 37-42 BASKONIA
3. ÇEYREK: ANADOLU EFES 50-63 BASKONIA
4. ÇEYREK: ANADOLU EFES 59-77 BASKONIA
Anadolu Efes ile Baskonia Avrupa kupalarındaki 22. maçını yaptı. Lacivert-beyazlılar, rakibi karşısında 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 karşılaşmada iki taraf da 1'er galibiyet alırken, Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 20 karşılaşmada ise Efes 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.
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