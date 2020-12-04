04 Aralık 2020, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes 59-77 Baskonia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes evinde mağlup!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcilerimizden , sahasında Baskonia'ya 77-59 mağlup oldu.

EuroLeague'in 12. haftasında ile Baskonia, Sinan Erdem Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, rakibine 77-59 mağlup olarak bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 20-17 BASKONIA
2. ÇEYREK: ANADOLU EFES 37-42 BASKONIA
3. ÇEYREK: ANADOLU EFES 50-63 BASKONIA
4. ÇEYREK: ANADOLU EFES 59-77 BASKONIA

Anadolu Efes ile Baskonia Avrupa kupalarındaki 22. maçını yaptı. Lacivert-beyazlılar, rakibi karşısında 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 karşılaşmada iki taraf da 1'er galibiyet alırken, EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 20 karşılaşmada ise Efes 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet!
NBA'de dev takas! Westbrook... NBA'de dev takas! Westbrook...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör