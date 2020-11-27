Hollanda 78-76 İsveç (MAÇ SONUCU)
A Milli Basketbol Takım'ımızın da yer aldığı FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında Hollanda İsveç'i 78-76 mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti.
FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hollanda, İsveç'i 78-76 mağlup etti. Bu sonuçla Hollanda, grupta ikinci galibiyetini aldı. İsveç ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Grubun 4. haftasında Hollanda, 29 Kasım Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak. İsveç ise aynı gün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Sergei Beliakov (Rusya), Paulo Marques (Portekiz)
Hollanda: Kherrazi, Williams 5, De Jong 9, Kloof 13, Van Zegeren 5, Hammink 12, Franke 22, Van der Mars, Kok 9, Nzekwesi, De Vries 3
İsveç: Andersson 2, Borg 13, Massamba, Spires 10, Czerapowicz 21, Lofberg 16, Lindqvist 5, Pantzar 7, Ramstedt 2
1. Periyot: 15-18
Devre: 38-42
3. Periyot: 56-54
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