27 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Hollanda 78-76 İsveç (MAÇ SONUCU)

Hollanda 2. galibiyeti aldı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

A Milli Basketbol Takım'ımızın da yer aldığı D Grubu 3. maçında 'i 78-76 mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti.

2022 Erkekler D Grubu 3. hafta maçında , 'i 78-76 mağlup etti. Bu sonuçla Hollanda, grupta ikinci galibiyetini aldı. İsveç ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Grubun 4. haftasında Hollanda, 29 Kasım Pazar günü ile karşılaşacak. İsveç ise aynı gün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Sergei Beliakov (Rusya), Paulo Marques (Portekiz)

Hollanda: Kherrazi, Williams 5, De Jong 9, Kloof 13, Van Zegeren 5, Hammink 12, Franke 22, Van der Mars, Kok 9, Nzekwesi, De Vries 3

İsveç: Andersson 2, Borg 13, Massamba, Spires 10, Czerapowicz 21, Lofberg 16, Lindqvist 5, Pantzar 7, Ramstedt 2

1. Periyot: 15-18

Devre: 38-42

3. Periyot: 56-54

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