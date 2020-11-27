Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY Euroleague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile İspanya temsilcisi Valenci karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında mücadelenin yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB basket maçı izle...
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 27 Kasım Cuma günü saat 20:45'te beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE DE ALEX PEREZ ŞOKU!
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Alex Perez'in sakatlandığı duyuruldu.
İşte o açıklama;
"Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.
Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:
Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları