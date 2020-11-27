27 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

Euroleague'in 11. haftasında temsilcimiz ile temsilcisi Valenci karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında mücadelenin yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB basket maçı izle...

Euroleague'de heyecan devam ediyor. ile Basket kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 27 Kasım Cuma günü saat 20:45'te beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE DE ALEX PEREZ ŞOKU!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 'in sakatlandığı duyuruldu.

İşte o açıklama;

"Yeni transferimiz Alex Perez, Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz."

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