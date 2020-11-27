27 Kasım 2020, Cuma
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 79-62 mağlup ayrıldı.
Periyot sonuçları
Hırvatistan 79-62 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 79-62 mağlup ayrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 79-62 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından Türkiye oynadığı 3 mücadeleden de mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Konuk takım Hırvatistan ise 3'te 3 yaparak liderliğe yükseldi.
Periyot sonuçları
1.PERİYOT: HIRVATİSTAN 24-7 TÜRKİYE
2.PERİYOT: HIRVATİSTAN 45-24 TÜRKİYE
3.PERİYOT: HIRVATİSTAN 57-43 TÜRKİYE
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