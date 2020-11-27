A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 79-62 mağlup ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 79-62 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türkiye oynadığı 3 mücadeleden de mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Konuk takım Hırvatistan ise 3'te 3 yaparak liderliğe yükseldi.

Periyot sonuçları



1.PERİYOT: HIRVATİSTAN 24-7 TÜRKİYE



2.PERİYOT: HIRVATİSTAN 45-24 TÜRKİYE



3.PERİYOT: HIRVATİSTAN 57-43 TÜRKİYE

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