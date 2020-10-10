Jimmy Butler LA Lakers karşısında rekor kırdı!

NBA finallerine Jimmy Butler damga vurdu. Miami Heat, LA Lakers karşısında 111-108 galip geldi. Dev maçta Jimmy Butler bir rekora imza attı.

NBA finalleri büyük heyecana sahne oldu. LA Lakers ile Miami Heat arasında oynanan ve 111-108 biten karşılaşmanın ilk yarısında Jimmy Butler 22 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ile tamamladı. Bu performans sonucunda Jimmy NBA Playoff tarihine geçti. Yıldız isim 1996 yılından bu yana bir Playoff maçının ilk yarısında 20+ sayı, 5+ ribaund, 5+ asist ve 3+ top çalma istatistiklerini geçen ikinci oyuncu oldu.

LEBRON JAMES'İN REKORUNU KIRDI!

Jimmy Butler, 2017 yılında NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'a karşı mücadele eden LeBron James'in rekorunu kırdı.

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