27 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket | MAÇ SONUCU

F.Bahçe Beko galibiyeti unuttu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 11. ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler parkeden 90-86 mağlup ayrıldı.

'in 11. ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler parkeden 90-86 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Valencia ise 7. galibyetini elde etti.


PERİYOT SONUÇLARI

1.Periyot: Fenerbahçe Beko 17-16 Valencia Basket

2.Periyot: Fenerbahçe Beko 43-33 Valencia Basket

3.Periyot: Fenerbahçe Beko 64-59 Valencia Basket

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