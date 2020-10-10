10 Ekim 2020, Cumartesi

BASKETBOL

NBA Finali: LA Lakers 108 - 111 Miami Heat | MAÇ SONUCU

Miami kazandı! Seride durum 3-2'ye geldi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Finali'nin 5. maçında , 'ı 111-108 mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye getirdi. Maçın yıldızı 40 sayı 12 ribaund 11 asist ile oynadı.

finallerinde nefes kesen karşılaşmayı kazandı. Serinin 5. maçında Miami Heat, 'ı 111-108 mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye getirdi. Miami Heat adına Jimmy Butler 35 sayı, 12 ribaund ve 11 asist yaparken, Lakers'ın yıldızı 40 sayı 12 ribaund 11 asist ile oynadı.
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