26 Kasım 2020, Perşembe

BASKETBOL

Kızılyıldız 64-75 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes rahat kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz deplasmanda Kızılyıldız’ı 75-64 mağlup etti.

Basketbol Takımı, 11. haftasında deplasmanda temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 75-64 yendi.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.

Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte, Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.

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