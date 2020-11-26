Kızılyıldız 64-75 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız’ı 75-64 mağlup etti.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 75-64 yendi.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.
Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte, Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.
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