Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cappie Pondexter Los Angeles'ta bulundu!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ile Fenerbahçe formalarını da giyen ve bir süredir kayıp olan eski WNBA yıldızı Cappie Pondexter'ın Los Angeles'ta bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları ile iz bırakan kadın basketbolunun efsane ismi Cappie Pondexter, ABD'nin Los Angeles kentinde kaybolmuştu. ABD Basını, Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığını ve polisin soruşturma başlattığını aktarmıştı.

LOS ANGELES'TA BULUNDU

WNBA yıldızı Pondexter'ın telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından basketbolseverler, Cappie Pondexter'ın sağlık durumunu merak etmeye başlamıştı ki gelen haberler sonrası yıldız oyuncunun Los Angeles'ta bulunduğu öğrenildi.

TMZ, olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşırken Pondexter'ın salı günü tutuklandığını belirtmişti. Los Angeles Polis Departmanı tarafından bu bilgi verilirken Cappie Pondexter'ın polislere kimliğini vermeyip başka bir isimle kendini tanıttığı aktarıldı. Cappie Pondexter'ın sonrasında ise perşembe günü serbest bırakıldığı ifade edildi.

Bu olay sonrası Cappie Pondexter'ın menajeri Chuck Walton, TMZ'ye bir açıklamada bulunurken oyuncusunun serbest kaldıktan sonra tekrar kaybolduğunu aktardı. Polis ile birlikte Los Angeles'taki aramalar sürerken TSİ sabaha karşı Pondexter, Los Angeles'ta bu kez bulundu. Oyuncunun temsilcisi Chuck Walton, destek olan herkese minnettarlığını dile getirdi.

CAPPIE PONDEXTER KİMDİR?

7 Ocak 1983 California doğumlu olan Cappie Pondexter, 175 cm boyundadır. Skorer guard olarak görev alan yıldız basketbolcu, 2006 yılında Rutgers Koleji'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Phoenix Mercury tarafından 2. sıradan draft edildi. İlk sezonunda, WNBA Batı Konferansı All-Star takımında yer alan Birleşik Amerikalı basketbolcu, 2007 yılında 22 sayı ortalamayla oynayarak Mercury'nin şampiyonluğunda önemli katkıda bulundu.

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