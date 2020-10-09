Euroleague'den corona kararı! Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı
Euroleague Basketbol Disiplin Komitesi, Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor maçı öncesi ev sahibi takımda çok sayıda çıkan corona virüsü vakası nedeniyle Bursaspor, 20-0 hükmen galip ilan edildi.
Ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil eden Frutti Extra Bursaspor'un 7 Ekim Çarşamba günü Olimpija Ljubljana ile Slovenya'da yapacağı maç, ev sahibi ekipte çıkan corona virüsü vakaları nedeniyle oynanamamıştı. Sloven temsilcisi takım halinde karantinaya alınırken, karşılaşmanın akıbeti ile ilgili son karar verildi.
Euroleague Basketbol Disiplin Komitesi, mücadelenin temsilcimiz Bursaspor'un hükmen 20-0 galibiyetiyle tescil edilmesine karar verdi. Bu sonuçla beraber Bursaspor, EuroCup'ın 2. haftasında ilk galibiyetini almış oldu.
EuroCup'ın yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"EuroLeague Basketbol Disiplin Komitesi, Cedevita Olimpija Ljubljana ile Frutti Extra Bursaspor arasında 7 Ekim tarihinde oynanması planlanan mücadelenin, 20-0'lık skor ile Bursaspor galibiyetiyle tescil edilmesine karar vermiştir.
Disiplin Komitesi, bu kararı alırken 2020-21 sezonu için EuroLeague yönetiminin COVID-19 sebebiyle belirlediği protokole göre hareket etmiştir."
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