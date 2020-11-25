Fenerbahçe Öznur Kablo 84-76 Beşiktaş HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fenerbahçe Öznür Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 84-76 galip ayrılan taraf oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-76 yendi. Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken bir maçı eksik olan Beşiktaş HDI Sigorta, 6'ncı yenilgisini yaşadı.
Öte yandan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş HDI Sigorta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mücadele öncesinde mesaj verdi. Fenerbahçe Öznur Kablo sayaya; "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok", Beşiktaş HDI Sigorta ise "Kadına Şiddete Dur De" yazılı tişörtlerle çıktı.
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Samet Erdoğan
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 18, Tuğçe Canıtez 18, McBride 22, Zandalasini 9, Stokes 9, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Salvadores 24, İrem Naz Topuz 11, Bradford 22, Melek Uzunoğlu 8, Elif Bayram 8, Melisa Korkmaz 3, Nur Sezen Yavuz,
1. PERİYOT: 13-22
DEVRE: 45-38
3. PERİYOT: 61-63
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