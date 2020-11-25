25 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Öznur Kablo 84-76 Beşiktaş HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan F.Bahçe!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

Fenerbahçe Öznür Kablo, 'nin 10. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 84-76 galip ayrılan taraf oldu.

'nin 10'uncu hafta mücadelesinde , HDI Sigorta'yı 84-76 yendi. Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken bir maçı eksik olan Beşiktaş HDI Sigorta, 6'ncı yenilgisini yaşadı.
Öte yandan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş HDI Sigorta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mücadele öncesinde mesaj verdi. Fenerbahçe Öznur Kablo sayaya; "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok", Beşiktaş HDI Sigorta ise "Kadına Şiddete Dur De" yazılı tişörtlerle çıktı.






SALON: Fenerbahçe Metro Enerji
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Samet Erdoğan

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 18, Tuğçe Canıtez 18, McBride 22, Zandalasini 9, Stokes 9, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Salvadores 24, İrem Naz Topuz 11, Bradford 22, Melek Uzunoğlu 8, Elif Bayram 8, Melisa Korkmaz 3, Nur Sezen Yavuz,
1. PERİYOT: 13-22
DEVRE: 45-38
3. PERİYOT: 61-63

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