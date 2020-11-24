24 Kasım 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes'te dört kişi corona virüsüne yakalandı

Basketbolda corona vakası! Toplam 4 kişi
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Lacivert beyazlılarda 4 ismin test sonuçları pozitif çıktı.

Erkek Basketbol Takımı'nda dört kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Kovid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir." denildi.

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