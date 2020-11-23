23 Kasım 2020, Pazartesi

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Orhun Ene oldu!

Orhun Ene milli takıma imzayı attı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

FIBA 2022 Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü için imza töreni düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan imza törenine katılan TBF CEO'su , "Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Başantrenörümüz ile yollarımızı ayırdık. Kendisine milli takımımıza yapmış olduğu hizmetler ve verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. A Milli Takımımızın yeni başantrenörü , Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan. Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olması rağmen, bu süreçte başta Başkanımız ve beni kırmayıp, bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 2022 Eylül ayında gerçekleşecek bitimine kadar A Milli Takımımızın başantrenörü Orhun Ene'dir. Orhun hocanın gerek bu süreçte gerekse de çok daha uzun yıllar milli takımımızla nice başarılar yaşayacağına ve yaşatacağına inanıyoruz" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

A Erkek Milli Takım Başantrenörlüğü görevine geldiği için çok mutlu olduğu ifade eden Ene ise, "Çok heyecanlıyım. Senelerce A Milli Takım formasını giydim ve her kategoride antrenörlük yaptım ancak yine de milli takımdan bir görev gelince aynı heyecanı yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan Hidayet Türkoğlu'na ve TBF Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Biz, milli formaya çok değer veriyoruz. Milli takıma çağrılan her oyuncu da bu bağlılığı ve gayreti gösteriyor. Şimdi, kısa bir dönemde bir iyi kimya oluşturup milli takım kültürünü devam ettirerek fark yaratacağız. Yoğun bir şekilde çalışacağız ve önümüzdeki 2 maçtan başlayarak istediğimiz sonuçları alacağız. Herkesin gurur duyacağı bir milli takım oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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