THY Euroleague 2. hafta günün maçları! Hangi maç hangi kanalda?
Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvası THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. 6 kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Özellikle Panathinaikos - Olympiakos, Zenit - Barcelona ve Alba Berlin Bayern Münih maçları basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, THY Euroleague'de hangi maç hangi kanalda?
THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 9 Ekim 2020 tarihinde 6 kritik maç oynanacak. Mücadeleler öncesinde basketbolseverler maçlar ile ilgili tüm detayları araştırıyor. İşte THY Avrupa Ligi'nde günün maçları...
THY EUROLEAGUE 2. HAFTA HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
19:00 BK Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona Lassa Bàsquet (beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak)
20:00 KK Crvena Zvezda - CD Saski Baskonia (beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak)
20:00 BC Khimki - BC Žalgiris Kaunas (beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak)
21:00 ALBA Berlin - Bayern Münih (beIN Connect'te canlı yayınlanacak)
21:00 Panathinaikos BC Superfoods - Olympiacos BC (beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak)
21:45 Olimpia Milano - Asvel (beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak)
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