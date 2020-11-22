22 Kasım 2020, Pazar

BASKETBOL

Beşiktaş - TOFAŞ: 94-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş'tan kritik galibiyet!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar parkeden 94-85'lik skorla ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında , evinde 'ı 94-85 yendi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da karşılaşmayı izledi.

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Can Mavisu, Özge Şentürk

BEŞİKTAŞ: Blackmon 26, Johnson 10, Sadık Emir Kabaca, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 22, Sedat Ali Karagülle, Şehmuz Hazer 19, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı 5, Egehan Arna 10

TOFAŞ: Omot 4, Berkan Durmaz 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Simmons 16, Kilpatrick 18, White 10, Mert Konuk, Phillip 9, Muhsin Yaşar 4
1'İNCİ PERİYOT: 21-24
DEVRE: 47-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor! Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor!
ManU- Başakşehir maçına Rumen hakem ManU- Başakşehir maçına Rumen hakem
Millilerin aday kadrosu açıklandı! Shane Larkin... Millilerin aday kadrosu açıklandı! Shane Larkin...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör