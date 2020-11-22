ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş evinde TOFAŞ ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar parkeden 94-85'lik skorla ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş, evinde TOFAŞ'ı 94-85 yendi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da karşılaşmayı izledi.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Can Mavisu, Özge Şentürk



BEŞİKTAŞ: Blackmon 26, Johnson 10, Sadık Emir Kabaca, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 22, Sedat Ali Karagülle, Şehmuz Hazer 19, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı 5, Egehan Arna 10



TOFAŞ: Omot 4, Berkan Durmaz 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Simmons 16, Kilpatrick 18, White 10, Mert Konuk, Phillip 9, Muhsin Yaşar 4

1'İNCİ PERİYOT: 21-24

DEVRE: 47-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64



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