21 Kasım 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika haberi: A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Orhun Ene getirildi

Milli Takım'ın yeni antrenörü açıklandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

Son dakika haberi... Türkiye Federasyonu (), 'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna 'nin getirildiğini açıkladı.

Türkiye Federasyonu, 'dan boşalan A Milli Takım başantrenörlük görevi için ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Ene ile pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrılmıştı. , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sarıca'dan boşalan başantrenörlük görevine Orhun Ene'nin getirildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır."

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