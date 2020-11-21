21 Kasım 2020, Cumartesi

BASKETBOL

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu corona virüse yakalandı!

TBF Başkanı Türkoğlu açıkladı! Corona virüsü...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

Son dakika haberi: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Covid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Corona virüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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