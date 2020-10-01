01 Ekim 2020, Perşembe

BASKETBOL

Lakers - Miami finalinde ilk maçı 116-98 Lakers kazandı! NBA haberleri...

Lakers seride 1-0 öne geçti!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.10.2020

Tüm dünyanın büyük heyecanla takip ettiği 'de finalin ilk ayağını kazanan LA Lakers oldu. LA Lakers, 'i 116-98 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

finalinin ilk maçında Batı Konferansı şampiyonu ile Doğu Konferansı şampiyonu karşı karşıya geldi. 'in takımı Lakers, ilk maçı 116-98'lik skorla kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Lakers'a galibiyeti getiren isim 34 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynayan Anthony Davis ve 25 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle oynayan LeBron James oldu. Miami cephesinde ise en skorer isim 23 sayıyla Jimmy Butler oldu.

Miami Heat'te Goran Dragic ve Bam Adebayo, maç içerisinde yaşadıkları sakatlıklardan dolayı mücadeleye devam edemedi. Dragic 15, Adebayo ise 21 dakika süre alabildi.

Serinin bir sonraki maçı Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece 04:00'da oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Euroleague'de geri sayım başladı! İlk hafta... Euroleague'de geri sayım başladı! İlk hafta...
Eski NBA yıldızına yardım eli Eski NBA yıldızına yardım eli
NBA'de finalin adı belli oldu! NBA'de finalin adı belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör