Lakers - Miami finalinde ilk maçı 116-98 Lakers kazandı! NBA haberleri...

Tüm dünyanın büyük heyecanla takip ettiği NBA'de finalin ilk ayağını kazanan LA Lakers oldu. LA Lakers, Miami Heat'i 116-98 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

NBA finalinin ilk maçında Batı Konferansı şampiyonu Los Angeles Lakers ile Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat karşı karşıya geldi. LeBron James'in takımı Lakers, ilk maçı 116-98'lik skorla kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Lakers'a galibiyeti getiren isim 34 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynayan Anthony Davis ve 25 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle oynayan LeBron James oldu. Miami cephesinde ise en skorer isim 23 sayıyla Jimmy Butler oldu.

Miami Heat'te Goran Dragic ve Bam Adebayo, maç içerisinde yaşadıkları sakatlıklardan dolayı mücadeleye devam edemedi. Dragic 15, Adebayo ise 21 dakika süre alabildi.

Serinin bir sonraki maçı Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece 04:00'da oynanacak.

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