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BASKETBOL

Klay Thompson'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Klay Thompson'dan kötü haber! Sezonu kapattı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

Amerikan () ekiplerinden forması giyen yıldız basketbolcu , sağ ayak aşil tendonunu koparması nedeniyle 2020/2021 sezonunda forma giyemeyecek.

ekiplerinden forması giyen Amerikalı basketbolcu 'dan basketbolseverleri üzen bir haber geldi. 2019 NBA Finalleri'nde diz bağlarını kopardığı için geçtiğimiz sezon forma giyemeyen yıldız oyuncu, antrenman esnasında bir sakatlık geçirdi. Sakatlığın ardından kontrollerden geçen 30 yaşındaki basketbolcunun sağ ayak aşil tendonunu kopardığı öğrenildi.

Bu sakatlığın ardından Klay Thompson'ın geçtiğimiz sezon sonrası önümüzdeki sezon da forma giyemeyeceği ve sezonu kapattığı belirtildi.

NBA'de Golden State Warriors formasıyla 8 sezon geçiren Thompson, 19.5 sayı, 3.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu.

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