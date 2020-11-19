EuroLeague: Khimki 77-105 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) 10. hafta maçında Anadolu Efes ile Khimki ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, rakibini deplasmanda - mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 5. galibiyetini elde etti. Rus ekibi ise 7. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk periyodunda Simon ile hücumda etkili olan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan ve 6 isabet bulan Khimki, ilk çeyreği 30-29 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin maça ağırlığını koydu. Üst üste hücumlardan boş dönen Khimki karşısında Larkin'in yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 58-51 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 51-68. Kalan dakikalarda hız kesmeyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 86-63 üstün girdi.
Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 105-77 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
İlk çeyrek sonucu: Khimki 30-29 Anadolu Efes
İkinci çeyrek sonucu: Khimki 51-58 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek sonucu: Khimki 63-86 Anadolu Efes
Maç sonucu: Khimki 77-105 Anadolu Efes
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