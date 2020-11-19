19 Kasım 2020, Perşembe

BASKETBOL

EuroLeague: Khimki 77-105 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes Rusya'da fark attı! Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

EuroLeague (Avrupa Ligi) 10. hafta maçında ile ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, rakibini deplasmanda - mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 5. galibiyetini elde etti. Rus ekibi ise 7. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Simon ile hücumda etkili olan karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan ve 6 isabet bulan , ilk çeyreği 30-29 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin maça ağırlığını koydu. Üst üste hücumlardan boş dönen Khimki karşısında Larkin'in yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 58-51 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 51-68. Kalan dakikalarda hız kesmeyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 86-63 üstün girdi.

Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 105-77 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

İlk çeyrek sonucu: Khimki 30-29 Anadolu Efes

İkinci çeyrek sonucu: Khimki 51-58 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek sonucu: Khimki 63-86 Anadolu Efes

Maç sonucu: Khimki 77-105 Anadolu Efes

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