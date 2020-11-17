Anadolu Efes 71-74 Bayern Münih | (MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ)
THY Euroleague (Avrupa Ligi) 9. hafta maçında Anadolu Efes ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, rakibine 74-71 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 3 maç aranın ardından kaybetti.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 74-71 yenildi.
Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşarken, Alman ekibi ise 7. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 5. dakikaya girilirken 12-6 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Baldwin ve Dedovic ile karşılık veren Bayern Münih karşısında ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi.
İkinci periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 15. dakikada skoru 23-32 yaptı. Lacivert-beyazlılar Pleiss ve Simon ile farkı kapatmaya çalışırken, Alman ekibi soyunma odasına 42-37 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Micic, Anderson ve Pleiss'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 45-44 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, organize hücumlarla skor bulmaya devam ederek, son periyoda 57-50 galip durumda girdi.
Son çeyreğin ilk bölümünde Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 10 sayıya (62-52) çıkardı. Baldwin'in etkili perfromansıyla farkı eriten Almanya temsilcisi, Raynolds'un basketleriyle son dakikaya 72-70 önde girdi. Anadolu Efes'te Larkin bitime 17 saniye kala kullandığı serbest atışlardan birini sayıya çevirerek skoru 71-72 yaptı. Konuk takımın hücumunda ise Reynolds pota altında kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala farkı 3 sayıya (71-74) çıkardı. Anadolu Efes'in son hücumunda Micic, üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.
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