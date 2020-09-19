19 Eylül 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Los Angeles Lakers 126-114 Denver Nuggets | MAÇ SONUCU

Lakers final serisine iyi başladı
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde () final serisi ilk maçında , 'ı 126-114 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

'de heyecan tek maçla devam etti. finalinde ile karşı karşıya geldi. Lakers, parkeden 126-114'lük skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 10 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope 18 sayı ve LeBron James 15 sayı, 12 asist ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Denver'da ise Jamal Murry ve Nikola Jokic'in 21'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko
İşte Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak son takım! İşte Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak son takım!
Miami Heat 2'de 2 yaptı! Boston 101-106 Miami | MAÇ SONUCU Miami Heat 2'de 2 yaptı! Boston 101-106 Miami | MAÇ SONUCU
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör