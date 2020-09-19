19 Eylül 2020, Cumartesi
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NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi. Lakers, parkeden 126-114'lük skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 10 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope 18 sayı ve LeBron James 15 sayı, 12 asist ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Denver'da ise Jamal Murry ve Nikola Jokic'in 21'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Los Angeles Lakers 126-114 Denver Nuggets | MAÇ SONUCU
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 126-114 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi. Lakers, parkeden 126-114'lük skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 10 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope 18 sayı ve LeBron James 15 sayı, 12 asist ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Denver'da ise Jamal Murry ve Nikola Jokic'in 21'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
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