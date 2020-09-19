Los Angeles Lakers 126-114 Denver Nuggets | MAÇ SONUCU

NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi. Lakers, parkeden 126-114'lük skorla galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 10 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope 18 sayı ve LeBron James 15 sayı, 12 asist ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Denver'da ise Jamal Murry ve Nikola Jokic'in 21'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



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