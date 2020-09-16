16 Eylül 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA: Los Angeles Clippers 89-104 Denver Nuggets | MAÇ SONUCU

Denver geriden gelerek tarih yazdı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

NBA'de konferans finali adeta nefesleri kesti... 3-1 geriden gelen , serinin 7. maçında da galip geldi ve Clippers'ı 4-3 geçerek Batı Konferansı'nda finale yükseldi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Batı Konferansı yarı finalinin 7. mücadelesinde Nuggets, Clippers'ı 104-89 mağlup etti ve Lakers'ın rakibi oldu. Nuggets böylece 2009'dan bu yana ilk defa adını konferans finaline yazdırdı.

Nuggets'ı galibiyete, 40 sayı, 5 asistle oynayan Jamal Murray ve 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic taşıdı.

3-1 önde olduğu seriyi kaybeden Clippers'ın en skoreri, kenardan oyuna girerek 20 sayı kaydeden Montrezl Harrell oldu. All-star oyuncular Kawhi Leonard 14, Paul George 10 sayıda kaldı.

İLK GALİBİYET HEAT'İN

Boston Celtics ile Miami Heat arasındaki Doğu Konferansı finalinin ilk karşılaşmasında ise büyük çekişme yaşandı. Heat, 106-106'lık skorla uzatmaya giden müsabakayı, 117-114 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Heat pivotu Bam Adebayo, bitime 5 saniye kala takımı 116-114 öndeyken Jayson Tatum'un smaç girişimini bloklayarak maçın kahramanı oldu.

Heat'te Adebayo 18 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Goran Dragic 29 sayı, 7 ribaunt, Jae Crowder 22 sayı, 5 ribaunt ve Jimmy Butler 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Celtics cephesinde Tatum'un 30 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart'ın 26 sayı ve Kemba Walker'ın 19 sayı, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

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