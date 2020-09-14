NBA'de günün sonuçları: Denver Nuggets 111-98 Los Angeles Clippers | MAÇ SONUCU
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98 mağlup ederek durumu 3-3'e getirdi. seriyi 7. maça taşıdı.
NBA'de play-off heyecanı oynanan tek maçla devam etti.
Batı Konferansı play-off yarı final 6. maçında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98 mağlup ederek seriyi 7. maça taşımayı başardı.
Denver'da Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaund, 7 asist, Jamal Murray ise 21 sayı 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Clippers'ta Paul George'un 33 sayı 6 ribaund ve Kawhi Leonard'ın 25 sayı 8 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Denver Nuggets ile Los Angeles Clippers arasında oynanacak serinin 7. ve son maçı 16 Eylül Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak. Mücadeleden galip ayrılan takım, Batı Konferansı Finali'nde Los Angeles Lakers'ın rakibi olacak.
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