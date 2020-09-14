14 Eylül 2020, Pazartesi

BASKETBOL

NBA'de günün sonuçları: Denver Nuggets 111-98 Los Angeles Clippers | MAÇ SONUCU

Denver seriyi 7. maça taşıdı
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.09.2020

Amerikan 'nde () play-off yarı final 6. maçında , 'ı 111-98 mağlup ederek durumu 3-3'e getirdi. seriyi 7. maça taşıdı.

'de play-off heyecanı oynanan tek maçla devam etti.

play-off yarı final 6. maçında , 'ı 111-98 mağlup ederek seriyi 7. maça taşımayı başardı.

Denver'da Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaund, 7 asist, Jamal Murray ise 21 sayı 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Clippers'ta 'un 33 sayı 6 ribaund ve Kawhi Leonard'ın 25 sayı 8 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Denver Nuggets ile Los Angeles Clippers arasında oynanacak serinin 7. ve son maçı 16 Eylül Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak. Mücadeleden galip ayrılan takım, Batı Konferansı Finali'nde 'ın rakibi olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Basketbol Süper Ligi'nde corona şoku! 1 oyuncuda... Basketbol Süper Ligi'nde corona şoku! 1 oyuncuda...
Los Angeles Lakers Batı Konferansı finaline çıktı! Los Angeles Lakers Batı Konferansı finaline çıktı!
Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör