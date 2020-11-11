EuroCup: Frutti Extra Bursaspor 80-97 Cedevita Olimpija Ljubljana (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, ilk 3 dakika 5-5'lik eşitlikle geçildi. Jaka Blazic'in dış atış isabetiyle hücumda ritim bulmaya başlayan Slovenya temsilcisi, üst üste sayılarıyla farkı açarak ilk periyodu 21-33'lük skorla önde kapadı.

İkinci periyotta da her iki ekip dengeli hücum performansı sergilerken; Perry, Muric ve Blazic üçlüsü ile oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren Slovenya temsilcisi, aradaki farkı koruyarak soyunma odasına 43-52'lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte Frutti Extra Bursaspor'un direncine, bu kez boyalı alandan aldığı verimle cevap veren Cedevita Olimpija, Rion Brown'dan da skor katkısı alarak final periyoduna 66-79 üstün başladı. Final periyodunun ilk dakikalarında her iki takım da hücumlarında sorunlar yaşarken, daha iyi bir görüntü çizen Slovenya temsilcisi, maçı da 80-97'lik skorla kazandı.

DİĞER