11 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Boston Celtics efsanesi Tom Heinsohn hayatını kaybetti

Boston Celtics efsanesi Tom Heinsohn hayatını kaybetti
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Amerikan () ekibi 'in efsane isimlerinden , yaşamını yitirdi. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Heinsohn'un 86 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Heinsohn, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 şampiyonluk yaşamış ve 6 kez all-star seçilmişti.

Celtics'i 1969-1978 yıllarında çalıştıran Heinsohn, antrenör olarak da iki şampiyonluk elde etmişti.

Heinsohn, basketbolda efsaneleşmiş isimlerin yer aldığı "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) hem oyuncu hem antrenör olarak bulunan 4 kişiden biri olmayı başarmıştı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı
Galatasaray-Bakken Bears maçı A Spor'da! Galatasaray-Bakken Bears maçı A Spor'da!
NBA'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı NBA'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör