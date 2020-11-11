Boston Celtics efsanesi Tom Heinsohn hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn, yaşamını yitirdi. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Heinsohn'un 86 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Heinsohn, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 şampiyonluk yaşamış ve 6 kez all-star seçilmişti.

Celtics'i 1969-1978 yıllarında çalıştıran Heinsohn, antrenör olarak da iki şampiyonluk elde etmişti.

Heinsohn, basketbolda efsaneleşmiş isimlerin yer aldığı "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) hem oyuncu hem antrenör olarak bulunan 4 kişiden biri olmayı başarmıştı.

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