Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 84-90 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk ekip 90-84 kazanırken, Efes'te Krunoslav Simon 42 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor evinde lider Anadolu Efes'e 90-84 mağlup oldu. Son çeyrekteki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Anadolu Efes'te Krunoslav Simon, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırıp galibiyetin mimarı oldu. Anadolu Efes üst üste 7'nci galibiyetini alırken, Fethiye ekibi 5'inci yenilgisini aldı.
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Cook'un 2 sayılık basketiyle müsabakaya başlarken, 8-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes kalan bölümde Simon'ın sayılarıyla periyodu 24-20 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Fraizer'ın dış atışlarıyla farkın açılmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, maçın 18'inci dakikasında Cook'un 3 sayılık basketiyle 43-41 öne geçerken, ilk yarı 46-46 eşitlikle sona erdi.
Üçüncü periyotta Simon'la sayı üreten Anadolu Efes karşısında Cook'un 3 sayılık basketleriyle etkili olan Fethiye temsilcisi son bölüme 5 sayı önde girdi: 73-68. Final periyodunda Simon ve Doğuş'un basketleriyle oyuna ağırlığını koyan ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, maçtan 90-84 galip ayrıldı.
1. PERİYOT: 20-24
İLK YARI: 46-46
3. PERİYOT: 73-68
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