07 Kasım 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 84-90 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Simon rekor kırdı Efes kazandı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk ekip 90-84 kazanırken, Efes'te 42 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde evinde lider 'e 90-84 mağlup oldu. Son çeyrekteki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Anadolu Efes'te , 42 sayıyla kariyer rekorunu kırıp galibiyetin mimarı oldu. Anadolu Efes üst üste 7'nci galibiyetini alırken, Fethiye ekibi 5'inci yenilgisini aldı.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Cook'un 2 sayılık basketiyle müsabakaya başlarken, 8-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes kalan bölümde Simon'ın sayılarıyla periyodu 24-20 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Fraizer'ın dış atışlarıyla farkın açılmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, maçın 18'inci dakikasında Cook'un 3 sayılık basketiyle 43-41 öne geçerken, ilk yarı 46-46 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta Simon'la sayı üreten Anadolu Efes karşısında Cook'un 3 sayılık basketleriyle etkili olan Fethiye temsilcisi son bölüme 5 sayı önde girdi: 73-68. Final periyodunda Simon ve Doğuş'un basketleriyle oyuna ağırlığını koyan ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, maçtan 90-84 galip ayrıldı.

1. PERİYOT: 20-24
İLK YARI: 46-46
3. PERİYOT: 73-68

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