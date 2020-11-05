06 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

THY EuroLeague: Anadolu Efes 91-89 Maccabi Playtika | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Anadolu Efes son nefeste! Maç özeti
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden , sahasında 'yı son çeyrekteki oyunuyla 91-89 mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Shane Larkin, Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı'dan yoksun çıkan Efes, karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlarken, sonrasında savunmada rakibine karşı koyamadı ve ilk çeyreği 24-22 geride kapattı. İkinci periyotta da hücumda etkili bir performans ortaya koyan , Tel Aviv'in hücumlarını durdurmakta zorlandı ve 50-49'luk ekibi üstünlüğüyle soyunma odasına gidildi.

3'üncü periyotta da hücumdaki iyi oyununu sürdüren Maccabi, maçın final çeyreğine 5 sayı farkla önde gitti: 67-72. Son periyotta Beaubois ve Pleiss önderliğinde vites yükselten Anadolu Efes, son bölümdeki etkili savunmasıyla rakibini 91-89 mağlup etmeyi başardı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Beaubois olurken, deplasman ekibinin en çok sayı atan oyuncusu ise 22 sayıyla Bryant oldu.

Bir maçı eksik olan ekibi bu galibiyetle birlikte üst üste 2'nci, toplamda ise 3'üncü EuroLeague galibiyetine ulaştı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise 5'inci mağlubiyetini aldı.

ANADOLU EFES'İN 692. MAÇI

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı 'nde ise 445. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Matej Boltauzer, Gytis Vilius

ANADOLU EFES: Beaubois 23, Singleton 3, , Erten Gazi 2, Moerman 17, Buğrahan Tuncer, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 4, Simon 13

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Bryant 22, Wilbekin 15, Jones 9, Caoiaro 9, Hunter 5, Cohe, Dorsey 14, Blayzer 3, Bender 2, Sahar, Zizic 10

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 49-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-72

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