Pınar Karşıyaka'da 7 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 6 oyuncu ve 1 personelin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 6 oyuncu ve 1 personelin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
KARŞIYAKA - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇ ERTELENDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Geçen hafta Raymar Morgan'ın testinin pozitif çıktığı yeşil kırmızılılarda semptom gösteren oyuncular ve teknik ekibe yapılan testlerde 6 oyuncu ve 1 antrenörde pozitif sonuca rastlandığı bildirildi. Oyuncular izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir takımda en az 6 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda o takımın maçını ertelediği için, Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji müsabakası için de erteleme kararı çıktı. Karşıyaka'nın 10 Kasım'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bologna maçının da ertelenmesi bekleniyor.
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