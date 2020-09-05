05 Eylül 2020, Cumartesi

BASKETBOL

NBA play-off yarı finalinde Miami Milwaukee Bucks karşısında 3-0 öne geçti

NBA play-off yarı finalinde heyecan sürüyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

'de gecenin maçında , lideri 'ı 115-110 yendi. bir diğer karşılaşma da ise , lideri 'ı 112-97 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Amerikan () play-off yarı finalinde , 'ı 115-110 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Jimmy Butler'ın 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle ön plana çıktığı yarı final serisinin üçüncü maçında lideri Milwaukee Bucks'ı 115-110 mağlup etti.

Seride 3-0 üstünlük yakalayan Heat'te, Bam Adebayo 20 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynarken, Jae Crowder 17, Goran Dragic 15 sayı üretti.

Bucks'ta Brook Lopez'in 22 sayı, 6 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo'nun 21 sayı, 16 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

LAKERS YENİLGİYLE BAŞLADI

, play-off yarı final eşleşmesinin ilk maçında lideri 'ı 112-97 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Rockets'ta James Harden 36, 24, Eric Gordon ise 23 sayı üreterek galibiyetin mimarları oldu.

Lakers'ta Anthony Davis'in 25 sayı, 14 ribauntluk "double double"ı ve LeBron James'in 20 sayı, 8 ribauntluk katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

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