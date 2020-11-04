04 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes'te 1 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Anadolu Efes'te corona şoku!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

EuroLeague'deki temsilcilerimizden , resmi sosyal medya hesabından 1 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Euroleague'de 5 Kasım Perşembe günü (yarın) Maccabi Playtika ile karşılaşacak 'te 1 kişi corona virüsüne yakalandı.

Lacivert-beyazlı kulüp, yapılan testler sonucu 1 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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