NBA'de play-off heyecanı! Lakers ve Milwaukee Bucks yarı finalde...
Play-off ilk tur serilerinde 3-1 önde olan takımlardan Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 131-122, Milwaukee Bucks da Orlando Magic'i 118-104 yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off yarı finaline yükseldi.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, play-off ilk tur beşinci maçında konferans 8'incisi Portland Trail Blazers'ı 131-122 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve yarı final biletini aldı.
Lakers'ta Anthony Davis 43 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, LeBron James ise 36 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadılar.
LeBron James, kulüp tarihinde 1988 yılından bu yana 35 sayının üstüne çıkarak play-off serilerinde "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.
Trail Blazers'ta C.J. McCollum'un 36, Carmelo Anthony'nin 27 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
BUCKS'TA ERSAN İLYASOVA 12 DAKİKA SÜRE ALDI
Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks, 8'inci sıradan play-off'lara giren Orlando Magic'i 118-104 yenerek, seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 17 ribaunt ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Khris Middleton'ın 21 sayı, 10 ribauntluk performans sergilediği mücadelede 12 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.
Magic'de Nikola Vucevic 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle oynarken, Evan Fournier 18, D.J. Augustin 15 sayı üretti.
SONUÇLAR
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 114-80 (3-2)
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 131-122 (4-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 118-104 (4-1)
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