Darüşşafaka'da corona virüsü şoku! 1 oyuncuda...

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, 1 oyuncusunun corona virüsü testinin poızitif çıktığını açıkladı.

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncuya yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı. Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.

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