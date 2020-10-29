29 Ekim 2020, Perşembe

BASKETBOL

Darüşşafaka'da corona virüsü şoku! 1 oyuncuda...

Darüşşafaka'da bir oyuncuda corona görüldü!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

ING Süper Ligi ekiplerinden Tekfen, 1 oyuncusunun corona virüsü testinin poızitif çıktığını açıkladı.

Tekfen Erkek Takımı'nda bir oyuncuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncuya yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı. Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.

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