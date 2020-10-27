28 Ekim 2020, Çarşamba

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi: Bilbao Basket 72-81 Pınar Karşıyaka | MAÇ SONUCU

Pınar Karşıyaka İspanya'da kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, deplasmanda 'i 72-81 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, deplasmanda temsilcisi 'e konuk oldu. Karşıyaka, A Spor'da naklen yayınlanan mücadelede rakibini 72-81 mağlup etti.

'yi Avrupa kupalarında 24. kez temsil eden Pınar Karşıyaka, bu sezon 3. defa yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına İspanya'da Bilbao Basket karşısında çıktı.

Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda ile adım atan temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.

FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu İzmir'deki 'de başantrenör yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, Sarıca ile 'nde de mücadele etmeyi başardı.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği FIBA 'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupayı kazanma şansını kaybetti.

Bu yıl 24. kez Avrupa'da sahne alan Pınar Karşıyaka, üst üste 11. kez Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

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