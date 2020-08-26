26 Ağustos 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA'de yılın savunma oyuncusu Giannis Antetokounmpo

NBA'de yılın savunmacısı belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

'de yılın savunmacısı belli oldu. forması ile sezona damga vuran bu ödülün sahibi oldu.

'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, asıllı Yunan basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Anthony Davis () ve Rudy Gobert'i () geçerek ödüle layık görüldü.

2018-19 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) olan 25 yaşındaki Antetokounmpo, kariyerinde ilk kez yılın savunmacısı ödülünü aldı. Antetokounmpo böylece , Hakeem Olajuwon, David Robinson ve Kevin Garnett'ten sonra kariyerinde iki ödülü de kazanan 5. oyuncu oldu.

Bucks'ın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sezona ara verilen 11 Mart'a kadar 53 galibiyet, 12 mağlubiyetle lig lideri olmasında önemli katkısı bulunan Antetokounmpo, maç başına 11,5 savunma ribaundu alarak bu alanda başı çekmişti. All-star oyuncu ayrıca 1.04 top çalma ve 1.02 blok ortalamaları yakalamıştı.

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