Anadolu Efes'te corona virüsü vakası!

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes, kafiledeki bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur." denildi.

Açıklamada, klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı belirtilerek, "A Takım kafilemizin Olympiakos maçı için rutin testleri bugün yapılacak." ifadesi kullanıldı.

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