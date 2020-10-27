27 Ekim 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes'te corona virüsü vakası!

Anadolu Efes'te corona virüsü vakası!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

ve EuroLeague ekiplerinden , kafiledeki bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur." denildi.

Açıklamada, klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı belirtilerek, "A Takım kafilemizin maçı için rutin testleri bugün yapılacak." ifadesi kullanıldı.

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