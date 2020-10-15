THY Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra ilk galibiyetini Alba Berlin karşısında alan lacivert beyazlılar Litvanya deplasmanından istediği sonuçla ayrılamadı ve parkeden 89-73 mağlup ayrıldı.

THY Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra ilk galibiyetini Alba Berlin karşısında alan lacivert beyazlılar Litvanya deplasmanından istediği sonuçla ayrılamadı ve parkeden 89-73 mağlup ayrıldı.

1. periyot: Zalgiris Kaunas 25-16 Anadolu -Efes



2. periyot: Zalgiris Kaunas 41-35 Anadolu -Efes



3. periyot: Zalgiris Kaunas 66-55 Anadolu -Efes



4. periyot: Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu -Efes

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