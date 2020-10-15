15 Ekim 2020, Perşembe

BASKETBOL

Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes Litvanya'da kayıp!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

 Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz 'a konuk oldu. Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra   karşısında alan lacivert beyazlılar Litvanya deplasmanından istediği sonuçla ayrılamadı ve parkeden 89-73 mağlup ayrıldı.

Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz , 'a konuk oldu. Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra karşısında alan lacivert beyazlılar Litvanya deplasmanından istediği sonuçla ayrılamadı ve parkeden 89-73 mağlup ayrıldı.

1. periyot: Zalgiris Kaunas 25-16 Anadolu -Efes

2. periyot: Zalgiris Kaunas 41-35 Anadolu -Efes

3. periyot: Zalgiris Kaunas 66-55 Anadolu -Efes

4. periyot: Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu -Efes

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