Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE
THY Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra ilk galibiyetini Alba Berlin karşısında alan lacivert beyazlılar Litvanya deplasmanından istediği sonuçla ayrılamadı ve parkeden 89-73 mağlup ayrıldı.
THY Euroleague'de sezona 2 mağlubiyetle başlayan ve sonrasında Alba Berlin karşısında farklı kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Anadolu Efes, 4'üncü hafta karşılaşmasında Zalgirio Arena'da Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın konuğu oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi Shane Larkin'in yokluğunda parkeye çıkan İstanbul ekibi, savunmada kötü başladığı maçın ilk çeyreğini 25-16 geride kapattı. İkinci yarıda vites yükselten Anadolu Efes, farkı 6'ya indirerek soyunma odasına 41-35 geride gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada Litvanya temsilcisini durdurmakta güçlük geçen Anadolu Efes, 3'üncü çeyreği 11 sayı farkla 66-55 geride kapatırken, son çeyrekte de rakibine karşı direnç gösteremedi ve parkeden 89-73'lük skorla mağlup ayrıldı.
1. periyot: Zalgiris Kaunas 25-16 Anadolu -Efes
2. periyot: Zalgiris Kaunas 41-35 Anadolu -Efes
3. periyot: Zalgiris Kaunas 66-55 Anadolu -Efes
4. periyot: Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu -Efes
ZALGIRIS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
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