16 Ekim 2020, Cuma

BASKETBOL

Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU ÖZET İZLE

Anadolu Efes Litvanya'da kayıp!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

 Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz 'a konuk oldu. Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra   karşısında alan lacivert beyazlılar Litvanya deplasmanından istediği sonuçla ayrılamadı ve parkeden 89-73 mağlup ayrıldı.

Euroleague'de sezona 2 mağlubiyetle başlayan ve sonrasında karşısında farklı kazanarak sezonun alan , 4'üncü hafta karşılaşmasında Zalgirio Arena'da Litvanya ekibi 'ın konuğu oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi Shane Larkin'in yokluğunda parkeye çıkan İstanbul ekibi, savunmada kötü başladığı maçın ilk çeyreğini 25-16 geride kapattı. İkinci yarıda vites yükselten Anadolu Efes, farkı 6'ya indirerek soyunma odasına 41-35 geride gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada Litvanya temsilcisini durdurmakta güçlük geçen Anadolu Efes, 3'üncü çeyreği 11 sayı farkla 66-55 geride kapatırken, son çeyrekte de rakibine karşı direnç gösteremedi ve parkeden 89-73'lük skorla mağlup ayrıldı.

1. periyot: Zalgiris Kaunas 25-16 Anadolu -Efes

2. periyot: Zalgiris Kaunas 41-35 Anadolu -Efes

3. periyot: Zalgiris Kaunas 66-55 Anadolu -Efes

4. periyot: Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu -Efes

ZALGIRIS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

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