21 Ağustos 2020, Cuma

BASKETBOL

Lider Milwaukee Bucks Orlando Magic'e mağlup oldu!

Lider Milwaukee'ye darbe!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

NBA'de heyecan devam ediyor. Play-off ilk turunda ile karşı karşıya geldi. Orlando Magic, Milwaukee Bucks'ı 122-110 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'de heyecan devam ediyor. Konferansta lider olan , play- off ilk turunda ile karşılaştı. Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren Orlando Magic, konferans birincisi Milwaukee Bucks'ı 122-110 yendi.
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NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)
Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)
Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)
Etiketler : Nba - Orlando Magic - Milwaukee Bucks
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