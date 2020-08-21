21 Ağustos 2020, Cuma
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NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)
Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)
Etiketler : Nba - Orlando Magic - Milwaukee Bucks
Lider Milwaukee Bucks Orlando Magic'e mağlup oldu!
NBA'de heyecan devam ediyor. Play-off ilk turunda Orlando Magic ile Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Orlando Magic, Milwaukee Bucks'ı 122-110 yenerek seride 1-0 öne geçti.
NBA'de heyecan devam ediyor. Konferansta lider olan Milwaukee Bucks, play- off ilk turunda Orlando Magic ile karşılaştı. Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren Orlando Magic, konferans birincisi Milwaukee Bucks'ı 122-110 yendi.
.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)
Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)
Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)
Etiketler : Nba - Orlando Magic - Milwaukee Bucks
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